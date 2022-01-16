«Новый люди» не довольны мусором и плохой уборкой снега в Петербурге

"Новый люди" не довольны мусором и плохой уборкой снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

"Новый люди" не довольны мусором и плохой уборкой снега в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Сложившаяся ситуация с мусором и обледенелыми дорогами в Северной столице уже возмущает даже тех депутатов, кто был лоялен к градоначальнику Александру Беглову еще во времена сентябрьского голосования 2021 года. По мнению лидера «Новых людей» то, что сейчас происходит в городе, говорит о некомпетентности власти.

До настоящего момента депутаты ободряли или молча сносили решения или, наоборот, бездействие губернатора Петербурга и руководителей профильных комитетов. Но теперь возмущения накаляются все больше и больше.

С начала 2022 года за вывоз отходов в городе отвечает «Невский экологический оператор», и с этого момента начались глобальные проблемы: судя по многочисленным жалобам горожан, мусорные баки забиты, их совершенно не успевают убирать.

В своем Telegram-канале лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов заявил, что в городе две основные проблемы: осадки и мусор. Было отмечено, что за все это властям придется расплачиваться своей репутацией уже сейчас в случае, если не будут предприняты меры.

Павлов заявил, что чиновники и руководители профильных комитетов оказались не готовы поддерживать в городе чистоту и порядок в естественных особенностях петербургского климата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы нашли новый способ привлечь внимание к проблеме с мусором в городе. Команда Музея современного искусства решила провести мусорный показ мод.