Меликов прокомментировал инцидент с иностранным гражданином, оскорбившем пассажиров в Москве

Меликов прокомментировал инцидент с иностранным гражданином, оскорбившем пассажиров в Москве
Меликов прокомментировал инцидент с иностранным гражданином, оскорбившем пассажиров в Москве. Фото: kremlin.ru

Глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что поведение мужчины, оскорбившего пассажиров московского автобуса 15 января, нарушает все мыслимые нормы, а также противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца.

Меликов отметил, что правонарушитель должен принести извинения тем, кого оскорбил, а также всему дагестанскому народу. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В ходе инцидента, о котором стало известно 15 января, мужчина взъелся на водителя из-за того, что тот отказался высаживать его в неположенном месте. После этого правонарушитель оскорбил других пассажиров, назвался дагестанцем и сказал, что «придет время и мы будет бить вас всех». Глава региона заявил, что народу Дагестана чужды варварские высказывания. Республика, по его мнению, является «образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур».

Видео с оскорблениями правонарушителя распространилось в социальной сети. В Общественной палате Дагестана призвали наказать мужчину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Президент-Отеле» Москвы при падении лифта погибли двое рабочих. Об инциденте стало известно 13 января.

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