Два человека погибли при падении лифта в отеле Москвы

В «Президент-Отеле» в Москве при падении лифта погибли двое рабочих.

В столице на Большой Якиманке скончались двое рабочих. Они погибли, когда упал лифт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.

По предварительным данным, в гостинице шел ремонт.

«Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. Они спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. По предварительным данным, они погибли», — рассказал источник.

В отеле данную информацию в настоящий момент пока не подтвердили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в шахте лифта в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.