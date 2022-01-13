Два человека погибли при падении лифта в отеле Москвы

В «Президент-Отеле» в Москве при падении лифта погибли двое рабочих.
В столице на Большой Якиманке скончались двое рабочих. Они погибли, когда упал лифт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.
По предварительным данным, в гостинице шел ремонт.
«Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. Они спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. По предварительным данным, они погибли», — рассказал источник.
В отеле данную информацию в настоящий момент пока не подтвердили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в шахте лифта в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.