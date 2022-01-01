На Пулковском шоссе загорелась шахта лифта

На Пулковском шоссе загорелась шахта лифта
Огонь охватил шахту лифта. Фото: Google Maps

Спасатели потушили пожар в шахте лифта в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.

По данным ведомства, сегодня в 14:33 очевидцы сообщили в экстренные службы о пожаре в доме №13 корпуса 1 по Пулковскому шоссе. Возгорание по неизвестной причине началось в 12-и этажном жилом здании. Там горела шахта лифта на площади один квадратный метр.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 сотрудников МЧС и две пожарные машины. Пламя потушили примерно за 15 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека. Все случилось в двухкомнатной квартире. С огнем боролись целый час.

новости СПб пожар происшествие пулковское шоссе


 

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