Из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека

Незадолго до наступления Нового года в двухкомнатной квартире Невского района случился пожар. С огнем боролись целый час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 23:35. Все случилось в двухкомнатной коммунальной квартире по адресу: улица Бадаева, дом №8 корпус 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была семь квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 00:36 пожар ликвидировали.

Из квартиры во время пожара пришлось эвакуировать человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.