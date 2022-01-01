Из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека

Из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека
Пожар охватил квартиру на Бадаева. Фото: "Яндекс Панорамы"

Незадолго до наступления Нового года в двухкомнатной квартире Невского района случился пожар. С огнем боролись целый час.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 23:35. Все случилось в двухкомнатной коммунальной квартире по адресу: улица Бадаева, дом №8 корпус 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была семь квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 00:36 пожар ликвидировали.

Из квартиры во время пожара пришлось эвакуировать человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.

новости СПб пожар происшествие улица бадаева


 

Новости партнеров
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека
Кардиологи предупредили о «синдроме праздничного сердца» от ...
Скворцова рассказала, когда будет зарегистрирована вакцина «Конвасэл»
Иммунолог: многие из тех, для кого коронавирус опасен, уже умерли
Шаман рассказал о новогодних обрядах
Врач дал советы, как встретить Новый год на улице без последствий
Россиян предупредили о клещах и клопах, прячущихся в новогодних елках
Банкир объяснила, как отличить фальшивые купюры от подлинных