В ночь с 16 на 17 января в Северной столице усилится ветер более чем до 15 м/с

В ночь с 16 на 17 января в Северной столице усилится ветер более чем до 15 м/с
В ночь с 16 на 17 января в Северной столице усилится ветер более чем до 15 м/с. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 23 часов в Петербурге усиливается ветер. Необходимо проявить осторожность в случае, если придется выйти на улицу в период до 2 часов 17 января.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщает, что в ближайшие пару часов в городе ожидается ухудшение погодных условий. Отмечается, что ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 16 м/с в промежутке с 23 часов 16 января до 2 часов 17 января.

Уже в три часа ночи погода должна нормализоваться, однако, синоптики предупредили об осадках в виде мокрого снега. Днем при этом местами ожидается небольшой снег. ФГБУ «Северо-Западное УГМС» передает, что 17 января температура в течение суток будет держаться от -2 до 0 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что справиться с осадками и перепадами температур в Северной столице службам все еще сложно. Повсеместно встречается гололед, который становится причиной множества травм горожан.

ГУ МЧС России по Петербургу ленобласть новости СПб погода усиление ветра ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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