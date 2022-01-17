Ученые рассказали о группе крови, у носителей которой больше проблем со здоровьем

Недуги присущи обладателям как положительного, так и отрицательного резус-фактора. Фото: pixabay

Недуги присущи обладателям как положительного, так и отрицательного резус-фактора. Фото: pixabay

Американские ученые из Гарвардского университета назвали группу крови, которая влияет на физическое и психическое здоровье ее носителя.

Исследователи обнаружили связь между одной из групп крови и склонностями к различным проблемам со здоровьем. Речь идет о четвертой группе. Результаты научной работы показали, что ее обладатели очень эмоциональны, подвержены нервным срывам и склонны к заболеваниям сердца и сосудов. Эти недуги присущи обладателям как положительного, так и отрицательного резус-фактора. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Более того, как утверждают ученые, носители четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором подвержены высокому риску развития старческого слабоумия и заражению вирусными инфекциями.

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