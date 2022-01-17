Врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом «омикрона»

Врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом &#171;омикрона&#187;
Причиной болей в пояснице может быть не только "омикрон", но и многие другие вирусы. Фото: pexels

Южноафриканские врачи утверждают, что на заражение омикрон-штаммом, в том числе, может указывать боль в пояснице. Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, можно ли такую боль считать симптомом ковида.

По мнению медика, нельзя считать, что боль в пояснице напрямую указывает на инфицирование пациента коронавирусом, даже если у него проявляются признаки простуды.

Кабычкин отметил, что причиной болей в пояснице может быть не только «омикрон», но и многие другие вирусы. Такой симптом может проявиться при любом инфекционном процессе — вирусном, бактериальном или каком-то другом.

Кроме того, боль в пояснице может возникнуть из-за привычки человека находиться в неправильной для организма позе.

В связи с этим врач посоветовал обратиться с болью в пояснице к врачу. Правильный диагноз, если подозревается коронавирус, можно поставить только при наличии теста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» можно выявить быстрее из слюны человека.

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