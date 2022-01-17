Эксперты: «омикрон» можно выявить быстрее из слюны человека

Ученые из Университета Кейптауна пришли к выводу, что штамм-«омикрон» можно быстрее обнаружить, если брать мазок для ПЦР-теста из слюны человека.

Оказывается, что в 71% случаев при таком способе обнаруживается дельта-штамм, и это при том, что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Об этом сообщают «Известия». Однако для «омикрона» результаты тестов получились лучшими. Так, в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся в 100%.

Ученые провели тест на 382 пациентах, которые проходили тестирование с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. Причины определения «омикрона» в слюне на настоящий момент не известны. Заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин озвучил предположение, что новый штамм сменил место дислокации в организме, а также, благодаря тому, что он находится в слюне, он стал более заразным.

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