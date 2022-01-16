Профессор Гудвин: коронавирус может серьезно повлиять на работу мозга

Несмотря на то, что влияние коронавирусной инфекции на мозг не так изучено, как на легкие, опасность и риск тяжелых последствий все еще остается. Эксперт отмечает, что вирус может вызывать неврологические симптомы, которые, как правило, протекают длительнее.

Профессор Джеймс Гудвин заявил, что каждый пятый пациент с COVID может страдать церебральными сосудистыми симптомами. Об этом сообщает NVL.

Эксперт рассказал, что инфекции вызывают перегрузку иммунной системы, в связи с этим у некоторых людей происходит выброс большого количества воспалительных молекул, известный как цитокиновый шторм, в инфицированную область. В основном, в таких случаях, поражаются легкие и может прийти острый респираторный дистресс-синдром, отказ, а иногда и смерть.

Поражение может коснуться не только легких, но и других органов, таких как сердце, печень и почки. Они могут быть повреждены из-за низкого содержания кислорода, воспаления и свертывания крови. Мозг также может быть поражен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге от коронавируса привились первым компонентом двухкомпонентной вакцины или же «Спутником Лайт» 3 млн 1 тыс. 45 человек.