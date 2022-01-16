От коронавируса в Петербурге привились более 3 млн человек

От коронавируса вакцинированы более 3 млн петербуржцев. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

От коронавируса вакцинированы более 3 млн петербуржцев. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Отметка в три миллиона преодолена.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга в воскресенье, 15 января.

В общей сложности от коронавируса привились первым компонентом двухкомпонентной вакцины или же «Спутником Лайт» 3 млн 1 тыс. 45 человек. В том числе, «Спутником Лайт» за счет госбюджета — 645 тысяч 263 человека.

Кроме этого, в городе 194 тыс. 918 человек прошли ревакцинацию.

Напомним, что в городе работают 190 пунктов на базе медицинских организаций и 57 мобильных пунктов.

Отметим, что за все время в город на Неве поступило 4 млн 44 тыс. комплектов вакцин, включая Спутник Лайт.

В настоящий момент в городе 842 тыс. комплектов вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что перенес инфицирование штаммом коронавируса «Омикрон», но не болел, так как привился «Спутником V».