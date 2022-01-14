Гинцбург признался, что легко перенес «Омикрон» благодаря «Спутнику V»

Гинцбург признался, что легко перенес &#171;Омикрон&#187; благодаря &#171;Спутнику V&#187;
По словам Александра Гинцбурга, те, кто привит «Спутником», скорее всего, не заболеют новым штаммом коронавируса. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что перенес инфицирование штаммом коронавируса «Омикрон», но не болел, так как привился «Спутником V».

По его словам, вакцинированные могут и не узнать, что перенесли инфекцию, пока не сдадут тест на антитела.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V»», — приводят слова ученого «РИА Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек. Инкубационный период «омикрона» сократился: симптомы проявляются через 3-4 дня после заражения, что связано со скоростью распространения штамма.

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