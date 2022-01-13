Иммунолог: одного чиха достаточно, чтобы заразить «омикроном» сразу 100 человек

Достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, новая мутация COVID-19 является самой заразной из всех предыдущих вариантов вируса и других болезней. Из-за этого в будущем может возникнуть «запредельная нагрузка на здравоохранение», что может повлиять на риски того, что не всем пациентам смогут оказать необходимую помощь.

Как сообщил телеканал «Москва 24», инкубационный период «омикрона» сократился: симптомы проявляются через 3-4 дня после заражения, что связано со скоростью распространения штамма.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность заражения «омикроном» возрастает в местах наибольшего скопления людей. Японские ученые установили, что возможность заразиться новым штаммом коронавируса в 4,2 раза выше, по сравнению с предыдущим штаммом.