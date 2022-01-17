Врач предупредил об опасности от долгого сидения перед телевизором

Врач предупредил об опасности от долгого сидения перед телевизором
Чтобы предотвратить застой крови Сапего порекомендовал каждый час делать разминку. Фото: pixabay

Врач-терапевт Георгий Сапего предупредил россиян, которые любят долго сидеть перед телевизором, об опасности этого занятия для здоровья.

По словам врача, длительное нахождение в одной позе грозит образованием тромбов. Как объяснил специалист, тромбы иногда формируются в венах ног. Они, как правило, появляются от застоя крови и нарушения ее оттока из вен. Об этом пишет РИА Новости.

В случае, если тромб попадет в легочную артерию, может наступить угрожающее жизни состояние. Даже два часа за просмотром телевизора без движения могут создать угрозу тромбоэмболии легочной артерии.

Терапевт рассказал, что следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, если у человека покраснела или опухла нога, появилась боль в ней. Также поводом вызова врачей может стать одышка или боль в грудной клетке.

Чтобы предотвратить застой крови Сапего порекомендовал каждый час вставать, ходить и делать небольшую разминку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о группе крови, у носителей которой больше проблем со здоровьем.

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Врач предупредил об опасности от долгого сидения перед телевизором
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