В Ленобласти профильная комиссия законодателей выступила за федеральный законопроект о реформе местного самоуправления

После второго чтения законопроекта в Думе, когда уже проявятся конкретные детали, депутаты Законодательного собрания Ленобласти будут разъяснять населению все нововведения. Фото: pixabay

После второго чтения законопроекта в Думе, когда уже проявятся конкретные детали, депутаты Законодательного собрания Ленобласти будут разъяснять населению все нововведения. Фото: pixabay

Поддержали федеральный закон восемь из десяти членов комиссии областного парламента, двое — выступили против.

Об этом сообщает Online47, ссылаясь на слова председателя комиссии Дмитрия Рытова.

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе в понедельник, 17 января, на заседании выступила за проект об организации местного самоуправления. Его рассмотрение начнется в первом чтении в Государственной Думе России 26 января этого года.

По словам Рытова, в настоящий момент происходит «планомерная работа по выстраиванию публичной власти в России». Она началась, считает депутат, когда в стране принимались поправки в Конституцию, продолжалась Федеральным законом № 414 – о публичной власти в регионах. Следующей ступенью является этап «перепрошивки» муниципальной публичной власти.

Как объяснил Рытов, если данный закон принят не будет, то на муниципальном уровне получится законодательный «провис».

Однако депутат считает, что ко второму чтению в законопроект внесут большое количество поправок, которые ликвидируют и поправят неизбежные законодательные нестыковки.

«Что же касается конкретных льгот на территориях — к примеру, в сельской местности, — ничего не поменяется», — констатировал Дмитрий Рытов.

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