С 1 марта владельцев жилья ждут штрафы до 50 тыс. рублей

С 1 марта владельцев жилья ждут штрафы до 50 тыс. рублей
Собственников жилья предупредили о штрафах до 50 тыс. рублей с 1 марта. Фото: pixabay.com

Собственникам жилья могут выписать большие штрафы уже с 1 марта 2022 года.

Как передает KONKURENT.RU, ссылаясь на адвоката Михаила Игнатьева, в Российской Федерации ввели новые штрафы, которые могут коснуться владельцев жилья. Новые правила начнут действовать уже с весны.

После вступления закона в силу жители России смогут использовать жилые помещения лишь по назначению. Помимо прочего того, по новым правилам, собственник обязан обеспечить сохранность жилья. Тех, кто соблюдать порядок не будет ждет штраф.

Карательная мера для физических лиц составит 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4-5 тыс. рублей, а вот юридическим лицам грозит штраф уже до 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки.

владельцы жилья Россия собственники жилья штрафы


 

Новости партнеров
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 1 марта владельцев жилья ждут штрафы до 50 тыс. рублей
В Ленобласти профильная комиссия законодателей выступила за федеральный ...
Отпуск в 2022: важная информация от Минтруда
Тишь да гладь: во вторник в Петербурге -5 градусов, снега не будет
В Петербурге уничтожат центнер санкционного чая из Германии
МЧС: на Ленобласть надвигается сильный снегопад
В России за сутки коронавирусом заразились 30,7 тысячи человек
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 290 человек