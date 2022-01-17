С 1 марта владельцев жилья ждут штрафы до 50 тыс. рублей

Собственников жилья предупредили о штрафах до 50 тыс. рублей с 1 марта. Фото: pixabay.com

Собственников жилья предупредили о штрафах до 50 тыс. рублей с 1 марта. Фото: pixabay.com

Собственникам жилья могут выписать большие штрафы уже с 1 марта 2022 года.

Как передает KONKURENT.RU, ссылаясь на адвоката Михаила Игнатьева, в Российской Федерации ввели новые штрафы, которые могут коснуться владельцев жилья. Новые правила начнут действовать уже с весны.

После вступления закона в силу жители России смогут использовать жилые помещения лишь по назначению. Помимо прочего того, по новым правилам, собственник обязан обеспечить сохранность жилья. Тех, кто соблюдать порядок не будет ждет штраф.

Карательная мера для физических лиц составит 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4-5 тыс. рублей, а вот юридическим лицам грозит штраф уже до 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки.