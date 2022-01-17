Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры

Супруги могут рассчитывать на двойной налоговый вычет при покупке квартиры. Но только если недвижимость приобретена в браке, а стоимость ее 4 миллиона рублей или выше.

Ранее при приобретении жилья можно было вернуть 30% в виде имущественного налогового вычета. Но сумма ограничена 260 тысячами рублей на человека. При этом стоимость приобретаемой недвижимости должна быть минимум 2 млн рублей.

Теперь при покупке квартиры стоимостью от 4 млн, супруги смогут получить налоговый вычет на каждого, т.е. суммарно уже 520 тысяч. Но только при условии, что брак официально зарегистрирован, жилье оформляется в совместную собственность и не покупается у родственников. При покупке недвижимости у близких родственников оформить налоговый вычет нельзя.

Для возврата части потраченных на новую квартиру средств, нужно собрать пакет документов: паспорт, договор о приобретении недвижимого имущества, выписка из ЕГРН, декларация по форме 3-НДФЛ и форма 2-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге.

Выплачивать имущественный вычет будет Федеральная налоговая служба. Также можно обратиться к работодателю с комплектом документов и получать имущественную компенсацию по частям. При возмещении через работодателя, из зарплаты сотрудника перестают вычитать подоходные 13%, выплачивая заработную плату в полном объеме. Как только сумма имущественного вычета будет полностью выплачена, 13% подоходного налога снова будут поступать в ФНС.

Накануне Нового года Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, предложил также ввести налоговый вычет при покупке машин. Соответствующее обращение он направил 30 декабря главе Минтруда Антону Котлякову. Планируется, что данная инициатива будет рассмотрена в ближайшее время.

По словам Антона Орлова, имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости зарекомендовал себя как эффективная мера поддержки россиян, она реально помогает при покупке жилья. Орлов надеется, что и при покупке автомобилей налоговая компенсация будет полезна.