В Пулково 17 января задержали три рейса в Мурманск

В Пулково днем в понедельник задержали пять рейсов. Фото: Baltphoto

В Пулково днем в понедельник задержали пять рейсов. Фото: Baltphoto

Кроме того, что самолеты не улетают из Петербурга в Мурманск, задерживают рейсы до Калининграда и Москвы.

Во вторник в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. В том числе три из них до Мурманска.

17 января, задержали сразу несколько вылетов в Мурманск. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 09:50 и 11:40, однако время вылета всех трех рейсов сдвинули на 16:00.

Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:40, но это произойдет не раньше 14:50.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 17:30, но по факту ждать придется до 19:40.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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