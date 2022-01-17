В центре Петербурга нашли 6 баров-«ковид-нарушителей»

С 7 по 17 января в Санкт-Петербурге прошли рейды по проверки соблюдения коронавирусных ограничений в предприятиях общественного питания и сферы услуг, а также в магазинах.

За весь обозначенный период проверили 58 магазинов, 30 точек общепита и 13 предприятий сферы услуг в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Центральном районах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В результате шесть магазинов не имели QR-кодов, журналов термометрии и дезинфекции, а также разметки для соблюдения дистанции посетителями. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отдельно отмечаются ночные рейды. В ходе них было выявлено 11 баров, которые незаконно осуществляли свою деятельность после полуночи. Нарушения стандарта санитарной безопасности были обнаружены в барах на улице Рубинштейна, Владимирском и Литейном проспектах.

Под удар попали и кальянные на улицах Варшавской и Белинского, Московском и Лиговском проспектах. Бары-нарушители не проверяли QR-коды о вакцинации. В помещениях было дозволено курить кальяны, персонал при этом работал без средств индивидуальной защиты.

Тем, кто нарушил закон, придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Шесть баров было закрыто и опечатано.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала 2022 года по результатам проверки было составлено 50 протоколов о нарушениях в общепите и на транспорте.