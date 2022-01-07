В сфере транспорта и общепита в Петербурге с начала года составили 50 протоколов о нарушениях

В сфере транспорта и общепита в Петербурге с начала года составили 50 протоколов о нарушениях. Фото: сайт администрации Петербурга

В сфере транспорта и общепита в Петербурге с начала года составили 50 протоколов о нарушениях. Фото: сайт администрации Петербурга

С начала 2022 года в Петербурге активно проверяют соблюдение антикоронавирусных мер в общепите и на транспорте. По результатам проверки было составлено 50 протоколов о нарушениях.

Во время новогодних праздников дополнительные проверки прошли в ТЦ, ночных клубах, заведениях общественного питания и на разных видах транспорта. Выяснилось, что борьбу с коронавирусом активно ведут далеко не все. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Накануне проверили торговые площади у метро «Пионерская». Там оценили соблюдение антиковидных мер, в том числе и на транспорте маршрутов автобусов №№ 135, 371, 373.

В пятницу, 7 января, сотрудники оценили соблюдение правил в Петроградском районе, а завтра планируется наведаться в Центральный район, в частности на улицу Рубинштейна.

За несоблюдение требований безопасности грозит наказание вплоть до закрытия развлекательных заведений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 января в Центральном районе из 10 проверенных заведений 4 не соблюдали антикоронавирусные меры.