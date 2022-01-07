В Центральном районе из 10 заведений было выявлено 4 нарушителя антиковидных ограничений

В Центральном районе из 10 заведений было выявлено 4 нарушителя антиковидных ограничений
В Центральном районе из 10 заведений было выявлено 4 нарушителя антиковидных ограничений. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

В Центральном районе Петербурга правоохранительные органы 6 января решили проверить заведения на соблюдения антикоронавирусных мер, в том числе и нового правила проверки QR-кодов посетителей.

Проверка была назначена на основании обращений местных жителей. Всего осмотрели 10 заведений, но нарушения нашли в 4 случаях. Были выписаны административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального района.

Нарушения были зафиксированы в одном из популярных заведений на улице Рубинштейна. Выяснилось, что там не было QR-кодов и разметки, также персонал не использовал средства индивидуальной защиты.

Кроме того, нарушения выявили в ресторанах на улице Белинского, в кальянной на Гончарной улице и в кафе на Тележной улице. Ошибки в работе были связаны с отсутствием средств индивидуальной защиты, режимом работы и QR-кодами.

Из заведений, которые прошли проверку отметились кальян-бар на Стремянной улице,3 и заведение общественного питания на улице Марата. На момент рейда два этих заведения не работали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский общепит массово недоволен новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек. Акцию протеста поддерживают больше 40 заведений.

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