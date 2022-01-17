Врач рассказал, чем опасны бутерброды с сыром и маслом

Врач рассказал, чем опасны бутерброды с сыром и маслом. Фото: pixabay

Врач рассказал, чем опасны бутерброды с сыром и маслом. Фото: pixabay

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег россиян о вреде при чрезмерном употреблении бутербродов с сыром и маслом.

Вялов подчеркнул, что в сыре и масле содержатся животные жиры, которые увеличивают уровень холестерина и триглицеридов в крови, что может негативно сказаться на здоровье человека. Пост об опасностях, которые скрывают бутерброды с сыром и маслом, эксперт опубликовал в своем Instagram.

От увеличения холестерина и триглицеридов образуются атеросклеротические бляшки, которые могут заблокировать кровоток в сердце.

Также, большое количество бутербродов с сыром и маслом дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Из-за этого растет риск развития панкреатита, и, кроме того, может произойти выброс желчи в протоки органа.

Эксперт настоятельно рекомендует сочетать растительную и животную пищу. Отказываться от бутербродов не обязательно, но главное во всем знать меру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт рассказал о пользе употребления хлеба каждый день. Это может позитивно сказаться на здоровье человека.