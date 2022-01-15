«По 5 кусков каждый день»: эксперт рассказал, какой продукт может предотвратить рак кишечника

Хлеб, по мнению известного профессора университета Финляндии, может уберечь от развития рака кишечника. Фото: pixabay

Хлеб, по мнению известного профессора университета Финляндии, может уберечь от развития рака кишечника. Фото: pixabay

Казалось бы, распространенный и всем известный продукт может хранить мало кем изученные свойства. Так, хлеб, по мнению известного профессора университета Финляндии, может уберечь от развития рака кишечника.

Эксперт отмечает, что, если употреблять хлеб каждый день, то это может позитивно сказаться на здоровье человека. Об этом сообщает Primpress.

Профессор высоко отмечает свойства ржаного хлеба. Он назвал его источником клетчатки, а также протеинов, полифенолов и прочих полезных биосоединений.

Отмечается, что если употреблять ржаной хлеб, то может снизиться выработка серотонина в кишечнике, — это уменьшит риск развития хронических заболеваний. В сутки рекомендуется съедать пять кусков хлеба для взрослого человека.

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