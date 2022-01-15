Названы продукты, которые резко подорожают с 17 января

Всего повышение цен затронет более чем 200 позиций из 25 категорий товаров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Всего повышение цен затронет более чем 200 позиций из 25 категорий товаров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшие дни россиян ожидает новое повышение цен на продукты питания.

Речь идет о самых важных для россиян продуктах. С 17 января ценник изменится на товары из так называемой категории социально значимых продуктов. Всего список насчитывает более чем 200 позиций из 25 категорий товаров.

Как сообщает PRIMPRESS, в частности, это различные овощи из борщевого набора, молоко, хлеб, гречка, сливочное масло, макароны и др.

О росте цен торговые сети уже предупредили Федеральную антимонопольную службу. Однако, как утверждают ритейлеры, продукты подорожают не более чем на 10%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поднятие цен на продукты обясняется нехваткой отечественного сырья, из-за чего приходится закупать товары за рубежом, а с учетом скачущего курса рубля стоимость этих товаров увеличивается. Эксперт считает, что в зависимости от группы товаров цены могут повыситься на 5-25%.