Россиянам назвали продукты, которые подорожают на 25% после новогодних праздников

Россиянам назвали продукты, которые подорожают на 25% после новогодних праздников
В скором времени ожидается повышение цен на три категории товаров. Фото: unsplash

С 10 января 2022 года в России ожидается очередное повышение цен на продовольственные товары.

О том, какие продукты подорожают, рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Об этом пишет PRIMPRESS.

По словам эксперта, повышение цен в продуктовых магазинах после новогодних праздников уже стало своеобразной традицией в РФ. Многие товары перед Новым годом продаются по акциям и со скидками, но уже после зимних каникул цены начинают взлетать.

Так, в скором времени ожидается повышение цен на три категории товаров: это овощи, фрукты и импортная продукция. Карпов объяснил это нехваткой отечественного сырья, из-за чего приходится закупать товары за рубежом, а с учетом скачущего курса рубля стоимость этих товаров увеличивается.

Эксперт считает, что в зависимости от группы товаров цены могут повыситься на 5-25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, что будет с ценами в 2022 году.

подорожание продукт рост цен


 

Новости партнеров
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам назвали продукты, которые подорожают на 25% после новогодних праздников
Пенсионерам в РФ рассказали, кому существенно повысят пенсию в 2022 году
Некоторые россиянки получат выплату в 30 000 рублей в январе
В Роспотребнадзоре назвали симптомы одновременного заражения COVID-19 и гриппом
Путин поздравил россиян с Рождеством
При взрыве бытового газа в Пензе погибли два человека
Стала известна группа крови, носители которой тяжело переносят вакцинацию ...
Россиян призвали готовиться к неизбежной девальвации