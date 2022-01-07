Россиянам назвали продукты, которые подорожают на 25% после новогодних праздников

В скором времени ожидается повышение цен на три категории товаров. Фото: unsplash

В скором времени ожидается повышение цен на три категории товаров. Фото: unsplash

С 10 января 2022 года в России ожидается очередное повышение цен на продовольственные товары.

О том, какие продукты подорожают, рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Об этом пишет PRIMPRESS.

По словам эксперта, повышение цен в продуктовых магазинах после новогодних праздников уже стало своеобразной традицией в РФ. Многие товары перед Новым годом продаются по акциям и со скидками, но уже после зимних каникул цены начинают взлетать.

Так, в скором времени ожидается повышение цен на три категории товаров: это овощи, фрукты и импортная продукция. Карпов объяснил это нехваткой отечественного сырья, из-за чего приходится закупать товары за рубежом, а с учетом скачущего курса рубля стоимость этих товаров увеличивается.

Эксперт считает, что в зависимости от группы товаров цены могут повыситься на 5-25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, что будет с ценами в 2022 году.