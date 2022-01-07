Россиянам рассказали, что будет с ценами в 2022 году

Ожидается, что рост цен на продукты и другие товары замедлится. Фото: pixabay

Ожидается, что рост цен на продукты и другие товары замедлится. Фото: pixabay

Финансист Григорий Сосновский дал россиянам прогноз по ценам на продукты и другие товары в 2022 году.

По словам специалиста, в минувшем 2021 году в России произошел взрывной спрос на различные ресурсы. К этому привело снижение объема поставок товаров, которое было связано с различными ограничениями в экономике, в том числе несколькими локдаунами в РФ. Об этом пишет PensNews.

Эти факторы повлекли за собой высокий уровень инфляции. Сосновский отметил, что россияне, по сути, пережили первый после Второй мировой войны кризис, причины которого связаны не с экономикой.

Эксперт добавил, что в 2022 году такой ситуации уже быть не должно. Ожидается, что рост цен на продукты и другие товары замедлится.

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