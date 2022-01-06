Стало известно, как изменятся цены на жилье в 2022 году

Стало известно, как изменятся цены на жилье в 2022 году
Из-за повышения ключевой ставки прогнозируется рост ипотечных ставок до 10%. Фото: pixabay.com

Рост цен на жилую недвижимость в России в ближайшем будущем не должен быть столь же стремительным, как в последние полтора года, рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

По ее словам, в России за 2021 год жилье подорожало почти на треть. При этом доступность недвижимости снизилась до рекордных за последние 12 лет показателей. Долговая нагрузка сейчас в среднем составляет уже 35% от совокупного дохода российской семьи.

Как сообщает ИА DEITA.RU, эксперт отметила, что из-за повышения ключевой ставки прогнозируется рост ипотечных ставок до 10%. Те, кто успел получить одобрение в банке по прежним ставкам, должны будут успеть приобрести жилье в течение трех месяцев.

Такого существенного роста цен на жилье уже не будет, но всеобщее подорожание не приведет к падению цен на недвижимость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги. Согласно законопроекту, собственники жилья получат индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр.

жильё недвижимость экономика


 

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