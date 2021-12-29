Сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги

Сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги
В России могут ввести налоги для сдающих квартиры туристам. Фото: pixabay.com

Россиян, которые сдают квартиры туристам, могут обязать платить налоги.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, собственники жилья получат индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр. При этом владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и арендодатели будут платить налог в размере четырех процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитеты имущественных отношений и финансов Северной столицы сегодня рассказали, когда и на сколько изменится для жителей Петербурга налог на недвижимость.

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