В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость

Комитеты имущественных отношений и финансов Северной столицы сегодня рассказали, когда и на сколько изменится для жителей Петербурга налог на недвижимость.

Переоценку кадастровой стоимости, которая с недавних пор является налогооблагаемой базой, проведут через год-два, сообщает «Фонтанка». Сначала переоценят землю, потом — здания.

Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры и другую недвижимость будут через три года. А платить новые суммы налога жители Северной столицы будут уже через четыре года.