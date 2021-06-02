В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость

Комитеты имущественных отношений и финансов Северной столицы сегодня рассказали, когда и на сколько изменится для жителей Петербурга налог на недвижимость.
Переоценку кадастровой стоимости, которая с недавних пор является налогооблагаемой базой, проведут через год-два, сообщает «Фонтанка». Сначала переоценят землю, потом — здания.
Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры и другую недвижимость будут через три года. А платить новые суммы налога жители Северной столицы будут уже через четыре года.
Несмотря на неустойчивость цен на недвижимость, отмеченные в прошлом году, и потенциальное изменение цен, которое возможно в ближайшие 2 года, сумма налога не вырастет больше чем на 10 %.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как вернуть переплату за капремонт.