В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость

В Смольном рассказали, когда и на сколько увеличатся налоги на петербургскую недвижимость
Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры и другую недвижимость будут через три года. Фото: скрин Google.Maps

Комитеты имущественных отношений и финансов Северной столицы сегодня рассказали, когда и на сколько изменится для жителей Петербурга налог на недвижимость.

Переоценку кадастровой стоимости, которая с недавних пор является налогооблагаемой базой, проведут через год-два, сообщает «Фонтанка». Сначала переоценят землю, потом — здания.

Применять новую стоимость для расчёта налога на квартиры и другую недвижимость будут через три года. А платить новые суммы налога жители Северной столицы будут уже через четыре года.

Несмотря на неустойчивость цен на недвижимость, отмеченные в прошлом году, и потенциальное изменение цен, которое возможно в ближайшие 2 года, сумма налога не вырастет больше чем на 10 %.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как вернуть переплату за капремонт.

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