В России жилье на вторичном рынке за год подорожало почти на 20%

В России жилье на вторичном рынке за год подорожало почти на 20%
В Санкт-Петербурге квадратный метр подорожал на 25,8%. Фото: pixabay

Вторичное жилье в крупных российских городах в среднем подорожало в 2021 году в среднем на 19,4%.

Аналитики изучили цены на недвижимость в 70 российских городах. В результате цена квадратного метра составила 82 701 рубль (+19,4%). Средняя цена предложения – 4,59 млн рублей (+14,7%).

Больше всего ценник вырос в Сочи – почти в 2 раза (+82,2%). Наибольший прирост также зафиксировали в Краснодаре (+63,6%). В Москве стоимость квадратного метра выросла на 18,7% – до 296,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – на 25,8%, до 173,6 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруги могут рассчитывать на двойной налоговый вычет при покупке квартиры. Но только если недвижимость приобретена в браке, а стоимость ее 4 миллиона рублей или выше.

вторичное жилье экономика


 

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