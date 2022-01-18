Петербургский художник интерпретировал зимнюю проблему города в комиксе

Проблема проблемой, а подходы разные: катастрофически провальная зимняя уборка в Петербурге мотивирует жителей города проявлять креатив и творчество, чтобы донести свои мысли и привлечь внимание властей. Вот и петербургский художник Илья Тихомиров, вдохновившись «работой» коммунальщиков создал новый комикс, в котором обрисовал заснеженный город.

С начала зимы петербуржцы жалуются на недобросовестную уборку коммунальщиков. Сначала были проблемы со снегом по пояс, сейчас к этому добавились произвольные катки прямо на улицах города.

Тихомиров опубликовал в своем Telegram-канале новую работу, на которой изображена Петропавловская крепость, окруженная несколькими огромными снежными горами, которые покоряет турист-альпинист.

«Посмотри, как снега горы обступают бедный город», — резюмировал автор.

Комиксы художника начали появляться в сети 6 лет назад. Сначала это было хобби, которое быстро превратилось в личный проект. Один из первых комиксов Тихомиров создал на основе истории с зайцами на Авроре в 2014, рассказывает телеканал «ЛЕН ТВ24» В то время крейсер отправился на ремонт в Кронштадт, и тысячи горожан вышли его провожать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский дизайнер разместил еще одно гигантское существо на одном из объектов города. На этот раз огромная стрекоза появилась на жилом здании в Москве.