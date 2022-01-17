«Обычный понедельник»: гигантская стрекоза уселась на одном из домов Москвы

&#171;Обычный понедельник&#187;: гигантская стрекоза уселась на одном из домов Москвы
Гигантская стрекоза уселась на одном из домов Москвы. Фото: Instagram/solovyewadim

Петербургский дизайнер Вадим Соловьёв разместил еще одно гигантское существо на одном из объектов города. На этот раз огромная стрекоза появилась на жилом здании в Москве.

Крылатое бедствие настигло одно из зданий Москвы: стрекоза уселась на фасаде многоэтажки. Петербургский художник опубликовал свою новую работу в своем instagram.

«Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как нанесла конструктивные повреждения фасаду многоэтажного панельного дома», — резюмировал Соловьёв.

Автор работы отмечает, что в результате деятельности стрекозы никто не пострадал. Последствия инцидента планируют устранить в ближайшие сроки.

Соловьёв рассказал, что служба контроля маршрутов миграции гм-насекомых заметила выход из под контроля некоторых маршрутов миграции гм-насекомых. Этот вопрос, конечно же, обещали взять на контроль. Правда, вот службы ЖКХ решили отмолчаться: комментировать этот инцидент они не очень хотят, подчеркнул Соловьев.

Картинка, по мнению художника, отлично описывает «обычный понедельник», в целом, никаких происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре Соловьев показал свой новый проект «панельный рай» с домами, летающими в воздухе.

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