Власти Петербурга заявили о подъеме заболеваемости COVID-19 и разработке плана на этот случай

Власти Петербурга заявили о подъеме заболеваемости COVID-19 и разработке плана на этот случай. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Власти Петербурга заявили о подъеме заболеваемости COVID-19 и разработке плана на этот случай. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге ожидается взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем было поручено подготовить план действий на этот случай.

Власти Петербурга обеспокоены тем, что начало происходить после новогодних праздников. Коэффициент распространения коронавируса в последние дни стал стабильно выше 1,5 единицы. Также увеличилось количество госпитализаций и обращений в службу «122», чтобы вызвать врача на дом. В городе ожидается вертикальный подъем заболеваемости. Об этом сообщает «Радио Россия».

На случай резкого и сильного увеличения последующих заражений правительство Петербурга поручила продумать план действий, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса.

Однако отмечается, что ужесточение коронавирусных мер зависит от самих горожан. Будут ли они добросовестно соблюдать то, что уже сейчас введено и действует, или подвергнут жизнь и здоровье окружающих опасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению представителя Кремля поручения по законопроекту о COVID-сертификатах, которые были даны по результатам съезда РСПП в декабре, на сегодняшний день уже устарели и никуда не годятся.