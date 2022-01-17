Представитель Кремля назвал поручения по законопроекту о COVID-сертификатах устаревшими

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова поручения по законопроекту о COVID-сертификатах, которые были даны по результатам съезда РСПП в декабре, на сегодняшний день уже устарели.

Такие поручения уже потеряли актуальность после того, как были отложены в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Песков утверждает, что на то, чтобы подготовить поручения уходит несколько дней и даже недель. Они согласовываются по различным направлениям. Несмотря на то, что работа была проведена, на сегодняшний день уже много обстоятельств поменялось, считает представитель Кремля.

Пункты о доработках законопроекта о COVID-сертификатов аннулируют. В сложившейся ситуации власти действуют с учетом обстоятельств, заявил Песков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых Telegram-каналов о планировании принять законы о QR-кодах «в жесткой форме».