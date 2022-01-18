Аллергия и осложнения после препаратов могут встать на пути к вакцинации против коронавируса

Аллергия и осложнения после препаратов могут встать на пути к вакцинации против коронавируса
Аллергия и осложнения после препаратов могут встать на пути к вакцинации против коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Среди запретов особо отмечается аллергия и осложнения после предыдущих прививок. Соответствующий документ представлен на портале правовой информации.

Под осложнениями после вакцинации, которая когда-либо проводилась ранее, понимается судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отёк в месте инъекции.

Помимо серьезных ограничений, встречаются и временные. Нельзя вакцинироваться во время обострения хронических и инфекционных заболеваний. Также прямым противопоказанием является заболевание желудочно-кишечного тракта.

Прививки препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не рекомендуется людям старше 60 лет, болеющим онкологией, а также беременным и кормящим женщинам. Отмечается, что тем, кто в скором времени планирует стать мамой, лучше не прививаться вакциной «Спутник Лайт».

Для детей от 12 до 18 лет вакцинироваться можно только специальным препаратом «Спутник М».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что год назад, ровно в этот день, началась массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции.

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