18 января годовщину вакцинации празднуют первые привитые от коронавируса россияне

18 января годовщину вакцинации празднуют первые привитые от коронавируса россияне
18 января годовщину вакцинации празднуют первые привитые от коронавируса россияне. Фото: Pixabay

Год назад в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

За весь период было зарегистрировано несколько препаратов, расширены показания по их применению, а также достигнут коллективный иммунитет на уровне около 60%. Об этом сообщает РИА Новости.

Были проведены подсчеты и подведены итоги того, чего удалось достичь по вакцинации от коронавирусной инфекции за год. Если конкретизировать, то уровень коллективного иммунитета в стране достиг 63,7%. По регионам эта цифра разнится, в некоторых удалось достичь все 80 и более процентов. Среди таких краев: Севастополь с коллективным иммунитетом в 90%, Петербург с 83,5%, Карелия с 81,9%, также Чукотка с 81,1%.

На пути к 80% еще несколько регионов, а именно Тува с 78,2% коллективного иммунитета, Липецкая область с 77,9%, Мурманская область с 77,3% и Московская область с 76,3%. Более 72% коллективного иммунитета наблюдается в Орловской, Калининградской, Пензенской и Тюменской областях, а также в Хакасии.

Отмечается, что полный курс вакцинации прошли 76,7 млн человек, из них 10,6 млн привились повторно.

Несмотря на выработку противостояния инфекции темпы вакцинации, а также кампания по ее продвижению в массы требуют дополнительной работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, омикрон-штамм не обладает особенностями, по которым его сразу же можно было отличить. Он все также характеризуется потерей обоняния, симптомами простуды и нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта.

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