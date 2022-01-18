Врач Ашихмин назвал симптомы «омикрона» совершенно типичными

Врач Ашихмин назвал симптомы &#171;омикрона&#187; совершенно типичными
Врач Ашихмин назвал симптомы "омикрона" совершенно типичными. Фото: unsplash

По мнению специалиста, омикрон-штамм не обладает особенностями, по которым его сразу же можно было отличить. Его симптомы очень схожи со всем тем, что обычно наблюдается при коронавирусе в целом.

Советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин заявил, что для «омикрона» все также характерны снижение запаха и обоняния, либо их полное исчезновение. Об этом специалист рассказал «Ленте.ру».

Также эксперт отметил, что в большинстве случаев течение у штамма доброкачественное, что представляет собой легкую простуду, при которой ощущается разбитость, слабость, озноб и повышенная температура. Кроме того могут добавиться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, мышечные боли. При омикроне человека может посетить кашель и насморк.

Врач подчеркнул, что привитые люди могут столкнуться всего лишь с кратковременным повышением температуры и ознобом, который может длиться несколько часов или сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России на 18 января от коронавируса скончалось 315 495 человек. При этом официально болезнь была зарегистрирована у 10 651 867.

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