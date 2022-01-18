Университет Джонса Хопкинса: Россия занимает четвертое место по смертности от COVID-19

Российская Федерация занимает четвертую строчку в статистике университета в Балтиморе. Очень долго время страна оставалась на пятом месте, но на сегодняшний день она уступила Мексике, где количество скончавшихся от коронавируса достигло 301 410 человек.

По обновленным данным университета имени Джонса Хопкинса, в России на 18 января от коронавирусной инфекции скончалось 315 495 человек. При этом официально болезнь была зарегистрирована у 10 651 867, таким образом, многих удалось вылечить несмотря на большие потери.

Лидером с большим и страшным отрывом остается США — там на 18 января насчитывается 851 732 ушедших из жизни из-за болезни, заболевших в стране насчитали 66 405 754 в общей сложности. За США по количеству смертей стоит Бразилия с 621 327 умершими и 23 015 128 заболевшими.

Всего в мире скончалось 5 544 624 человека, а официально переболели 330 183 894 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге ожидается взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем властями города было поручено подготовить план действий на этот случай.