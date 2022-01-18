Гражданка республики Казахстан ударила сожителя ножом в пятку на Полюстровском

Гражданка республики Казахстан ударила сожителя ножом в пятку на Полюстровском
На Полюстровском проспекте женщина нанесла сожителю ножевое ранение. Фото: "Яндекс панорамы"
30-летний мужчина самостоятельно обратился по номеру «112» и сообщил, что ему нанесли ножевое ранение.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в понедельник, 17 января, по Полюстровскому проспекту, в доме №37 корпуса 2. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой 26-летняя женщина кинулась на сожителя с ножом.
Позднее в полицию был звонок из Мариинской больницы. Оказалось, что пострадавший в тяжелом состоянии. Ему диагностировали проникающую колото-резаную рану передней стенки грудной клетки слева, колото-резаную рану наружной поверхности правого плеча, а также рану пяточной области слева.
Вскоре была задержана подозреваемая. Гражданка республики Казахстан оказалась сожительницей раненого. Полиция изъяла три ножа, одежду в крови и следы обуви. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу.
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