Гражданка республики Казахстан ударила сожителя ножом в пятку на Полюстровском

30-летний мужчина самостоятельно обратился по номеру «112» и сообщил, что ему нанесли ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в понедельник, 17 января, по Полюстровскому проспекту, в доме №37 корпуса 2. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой 26-летняя женщина кинулась на сожителя с ножом.

Позднее в полицию был звонок из Мариинской больницы. Оказалось, что пострадавший в тяжелом состоянии. Ему диагностировали проникающую колото-резаную рану передней стенки грудной клетки слева, колото-резаную рану наружной поверхности правого плеча, а также рану пяточной области слева.

Вскоре была задержана подозреваемая. Гражданка республики Казахстан оказалась сожительницей раненого. Полиция изъяла три ножа, одежду в крови и следы обуви. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.