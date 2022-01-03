В коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу

В коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу
Женщина ударила ножом близкого мужчину. Фото: "Яндекс панорамы"

Между возлюбленными произошел внезапный конфликт, обернувшийся драмой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января в полицию сообщили о ножевом ранении в грудь по улице Коллонтай в Невском районе.

В тот же день скорая забрала 38-летнего неработающего мужчину, врачи диагностировали пострадавшему колото-резаные ранения грудной клетки и правой голени, он в тяжелом состоянии.

Вскоре была задержана подозреваемая. Неработающая 25-летняя девушка проживала в коммуналке на улице Коллонтай в доме №7 вместе с госпитализированным.

Пара поругалась примерно в 8 утра, в результате женщина схватилась за нож и ударила им в грудь и ногу сожителя.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его.

коллонтай новости СПб ножевое ране происшествие


 

Новости партнеров
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу
Двоих детей госпитализировали после лобового ДТП на трассе М-10
1 января мужчина решил зарезать знакомую в бесхозном доме Пушкина
Bild: уже в январе канцлер ФРГ может встретиться с Путиным
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 330 человек
В России за сутки выявили более 16,3 тысяч случаев COVID
Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатной медпомощи
Петербург снова обошел Москву по числу новых случаев COVID: 1 341 зараженный