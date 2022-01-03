В коммуналке на Коллонтай женщина ножом ударила сожителя в грудь и ногу

Между возлюбленными произошел внезапный конфликт, обернувшийся драмой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января в полицию сообщили о ножевом ранении в грудь по улице Коллонтай в Невском районе.

В тот же день скорая забрала 38-летнего неработающего мужчину, врачи диагностировали пострадавшему колото-резаные ранения грудной клетки и правой голени, он в тяжелом состоянии.

Вскоре была задержана подозреваемая. Неработающая 25-летняя девушка проживала в коммуналке на улице Коллонтай в доме №7 вместе с госпитализированным.

Пара поругалась примерно в 8 утра, в результате женщина схватилась за нож и ударила им в грудь и ногу сожителя.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его.