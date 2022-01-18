Инфекционист рассказал, кому запрещено купаться в проруби

Стало известно о противопоказаниях для купания в проруби на Крещение Господне.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил РИА Новости, что россиянам стоит отказаться от употребления алкогольных напитков. Кроме того эксперт напомнил, что необходимо соблюдать дистанцию в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Также доктор отметил, что людям с хроническими заболеваниями не стоит рисковать, им рекомендуют воздержаться от купаний в проруби.

Противопоказанием для данной традиции могут послужить хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, также не советуют купаться во время обострения хронических заболеваний и во время острых инфекций. Лезть в холодную воду не нужно и тем, кто с температурой.

Малышев отметил, что к январским купаниям следовало готовиться еще с лета. У закаленных риск заболеть в таком случае минимален. К слову, добавил Малышев, и среди незакаленных он ни разу не встречал заболевших.

Доктор предупредил, что и в палатке для переодевания, и в очереди к проруби обязательно нужно держать дистанцию, в то же время в помещении во время переодевания нельзя забывать о средстве индивидуальной защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня.