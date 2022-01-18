Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня

Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

С 18 по 19 января на период Крещения Господня в Северной столице можно будет совершить омовение по 23 адресам.

Полный список мест представлен на сайте Смольного. Отмечается, что QR-кода для того, чтобы окунуться в воду, не нужен, но все должны будут соблюдать социальную дистанцию в раздевалках и при ожидании в очереди. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В частности омовение можно совершить на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, на Никольской улице, 13, на Большой Озерной улице, 84, на проспекте Раевского, 22/4, в Колпино на Пролетарской улице, 2, на проспекте Обуховской Обороны, 24, на Заячьем острове в купели у Петропавловской крепости.

Власти Петербурга настоятельно рекомендуют выбирать места, где за желающими окунуться в ледяную воду, будут следить спасатели и медики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что купания в купелях является традицией народов России, а для того, чтобы стать причастным к празднику достаточно прийти в храм на праздничные молебны.