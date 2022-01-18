Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня

Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня
Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

С 18 по 19 января на период Крещения Господня в Северной столице можно будет совершить омовение по 23 адресам.

Полный список мест представлен на сайте Смольного. Отмечается, что QR-кода для того, чтобы окунуться в воду, не нужен, но все должны будут соблюдать социальную дистанцию в раздевалках и при ожидании в очереди. Об этом сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В частности омовение можно совершить на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, на Никольской улице, 13, на Большой Озерной улице, 84, на проспекте Раевского, 22/4, в Колпино на Пролетарской улице, 2, на проспекте Обуховской Обороны, 24, на Заячьем острове в купели у Петропавловской крепости.

Власти Петербурга настоятельно рекомендуют выбирать места, где за желающими окунуться в ледяную воду, будут следить спасатели и медики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что купания в купелях является традицией народов России, а для того, чтобы стать причастным к празднику достаточно прийти в храм на праздничные молебны.

крещение господне купели ленобласть новости СПб омовение


 

Новости партнеров
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня
Аллергия и осложнения после препаратов могут встать на пути к вакцинации ...
Медики опасаются: Европе грозит «твиндемия»
Россияне выложили за лекарства от коронавируса более 64 млрд рублей
«Если в декрет, то с деньгами»: россиянам напомнили об увеличении ...
Коронавирус способен поражать мозг больше болезни Альцгеймера
Во вторник утром дороги Петербурга загружены на 6 баллов
Хургада, Москва и Мурманск: в Пулково задерживают рейсы