В Ленобласти не станут требовать QR-код на крещенских купаниях

Для того, чтобы окунуться в купель на Крещение Господне в Ленинградской области не придется предъявлять QR-код.
Об этом в понедельник, 17 января пишет Peterburg2.
Так, по словам главы департамента региональной безопасности Игоря Гнездилова, в 47-м регионе не будут проверять QR-коды во время крещенских купаний.
Отмечается, что в Ленобласти в наступившем году подготовят порядка 30 крещенских купелей.
Кроме того, как напомнил ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов, купания в купелях является народной традицией, а для того, чтобы стать причастным к празднику достаточно прийти в храм на праздничные молебны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о погоде на Крещение в Петербурге.