В Ленобласти не станут требовать QR-код на крещенских купаниях

В Ленобласти не станут требовать QR-код на крещенских купаниях
Крещенские купания. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Для того, чтобы окунуться в купель на Крещение Господне в Ленинградской области не придется предъявлять QR-код.

Об этом в понедельник, 17 января пишет Peterburg2.

Так, по словам главы департамента региональной безопасности Игоря Гнездилова, в 47-м регионе не будут проверять QR-коды во время крещенских купаний.

Отмечается, что в Ленобласти в наступившем году подготовят порядка 30 крещенских купелей.

Кроме того, как напомнил ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов, купания в купелях является народной традицией, а для того, чтобы стать причастным к празднику достаточно прийти в храм на праздничные молебны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о погоде на Крещение в Петербурге.

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