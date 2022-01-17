В Ленобласти не станут требовать QR-код на крещенских купаниях

Для того, чтобы окунуться в купель на Крещение Господне в Ленинградской области не придется предъявлять QR-код.

Об этом в понедельник, 17 января пишет Peterburg2.

Так, по словам главы департамента региональной безопасности Игоря Гнездилова, в 47-м регионе не будут проверять QR-коды во время крещенских купаний.

Отмечается, что в Ленобласти в наступившем году подготовят порядка 30 крещенских купелей.

Кроме того, как напомнил ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов, купания в купелях является народной традицией, а для того, чтобы стать причастным к празднику достаточно прийти в храм на праздничные молебны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о погоде на Крещение в Петербурге.