Стало известно о погоде на крещенские морозы в Петербурге

19 января в Северной столице прогнозируют низкое давление.

В Петербурге 19 января состоятся традиционные крещенские купания. Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал о погоде в среду. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Выяснилось, что большие любители окунуться в прорубь сделают это 19 января вполне легко.

«Повезёт тем, кто будет купаться, потому что низкое давление у нас останется и выпадет небольшой снег. Температура будет примерно одинаковой, что днём, что ночью. Будет от минус 2 до минус 4 градусов. Морозов можно не ждать, — объяснил синоптик.

Также по словам Валерия Малинина, зима 2022 года слишком морозной не будет. Ниже 20 градусов температура не опустится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что плюсовая температура и дожди ожидаются в Петербурге 16 января.