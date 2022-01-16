Плюсовая температура и дожди ожидаются в Петербурге 16 января

В воскресенье, 16 января, в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода, дожди и сильный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Сегодня город окажется на пути теплого атмосферного фронта. Во второй половине дня он вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди, а также будет усиливать ветер. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха днем в городе составит 0…+2 градуса, по области ожидается -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 741 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. В Калининском, Выборгском и Петродворцовом районах города спецтехники кране мало.