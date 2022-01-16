Уборочная техника обошла стороной Калининский, Выборгский и Петродворцовый районы

Уборочная техника обошла стороной Калининский, Выборгский и Петродворцовый районы
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города на 7:30, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

В в Московском и Красногвардейском районах техники поменьше. Уборочная техника также доехала и в отдаленные районы Петербурга: в Кронштадт, Сестрорецк, Колпино, Пушкин и Красное Село.

В Калининском, Выборгском и Петродворцовом районах города спецтехники кране мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 января в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода,горожан ждет ветреная погода. Ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка улиц


 

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