Петербуржцев МЧС предупредило о шквальном ветре 16 января

Петербуржцев МЧС предупредило о шквальном ветре 16 января
В воскресенье в Петербурге поднимется сильный ветер. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, горожан ждет ветреная погода.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в субботу, 15 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 16 января, в воскресный день, прогнозируется сильный ветер.

16 января в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Город окажется на границе уходящего на восток облачного циклона, и надвигающегося с запада гребня высокого атмосферного давления.

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