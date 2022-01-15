Петербуржцев МЧС предупредило о шквальном ветре 16 января

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, горожан ждет ветреная погода.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в субботу, 15 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 16 января, в воскресный день, прогнозируется сильный ветер.

16 января в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Город окажется на границе уходящего на восток облачного циклона, и надвигающегося с запада гребня высокого атмосферного давления.