Гололед и осадки: петербуржцев ожидают снег и нулевая температура 15 января

В первый выходной после окончания рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 15 января, город окажется на границе уходящего на восток облачного циклона, и надвигающегося с запада гребня высокого атмосферного давления.

Температура воздуха днем в городе составит около 0 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -4…+1. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.