Полиция отпустила художника, создавшего арт-фекалию на Марсовом поле

В Петербурге сотрудники полиции отпустили из отдела художника Ивана Волкова, задержанного за осквернение Марсова поля своим арт-объектом в виде огромной снежной фекалии.

В городской пресс-службе ГУ МВД сообщили, что художник отпущен из отдела полиции после двух суток задержания в рамках уголовного дела об осквернении памяти умерших. Сейчас автор арт-объекта находится под обязательством о явке, уголовное дело в отношении него не прекратили. За эту инсталляцию ему может грозить до трех месяцев ареста.

Напомним, Волков был задержан на Московском вокзале, его сняли с поезда, когда он собирался уехать в столицу. Его арт-объект должен был обратить внимание на плохую уборку в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Художника задержали.