Полиция отпустила художника, создавшего арт-фекалию на Марсовом поле

Полиция отпустила художника, создавшего арт-фекалию на Марсовом поле
Автор арт-объекта находится под обязательством о явке. Фото: Instagram "volkov___vanya"

В Петербурге сотрудники полиции отпустили из отдела художника Ивана Волкова, задержанного за осквернение Марсова поля своим арт-объектом в виде огромной снежной фекалии.

В городской пресс-службе ГУ МВД сообщили, что художник отпущен из отдела полиции после двух суток задержания в рамках уголовного дела об осквернении памяти умерших. Сейчас автор арт-объекта находится под обязательством о явке, уголовное дело в отношении него не прекратили. За эту инсталляцию ему может грозить до трех месяцев ареста.

Напомним, Волков был задержан на Московском вокзале, его сняли с поезда, когда он собирался уехать в столицу. Его арт-объект должен был обратить внимание на плохую уборку в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Художника задержали.

арт-объект Иван Волков марсово поле новости СПб фекалия


 

Новости партнеров
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция отпустила художника, создавшего арт-фекалию на Марсовом поле
В Ленобласти ударят крещенские морозы 19 января
Уже 20 января Дума примет закон о доиндексации пенсий
Крещенский сочельник с 19 по 28 января: как правильно провести праздник в ...
В Кремле ответили на вопрос о введении всероссийского локдауна
Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку
Петербуржцы стали одними из самых активных интернет-пользователей в Новый год
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов