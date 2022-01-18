В больницы Петербурга госпитализировали еще 253 больных коронавирусом

За последние сутки в ковид-стационары Петербурга попали 253 пациента с коронавирусом и пневмониями.

По данным оперативного штаба на 18 января, общее число пациентов, которые сейчас находятся в больницах с COVID-19, достигло 5672. В реанимационных палатах лежат 594 больных, 330 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За вчерашний день врачи выписали 73 пациентов.

На домашнем лечении сейчас находятся 27,4 тысячи больных ковидом. 25,5 тысячи петербуржцев получают бесплатные лекарства.

Коронавирусных пациентов принимают 15 городских и три федеральных стационара. В них развернуто 8002 койки, свободный коечный фонд составляет 49,08%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больнице Святого Георгия заявили, что почти все пациенты с COVID-19 в реанимации не привиты.